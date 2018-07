Coritiba vence reservas do Santos e sonha com G-5

SÃO PAULO - O Coritiba manteve as esperanças de brigar por uma vaga na Copa Libertadores neste domingo, ao derrotar os reservas do Santos por 1 a 0, diante de sua torcida, no Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Leonardo marcou o único gol da partida, no segundo tempo.

O time paranaense subiu para a nona colocação da tabela e chegou aos 54 pontos, a apenas três do Figueirense, último integrante do G-5, que classifica para a Libertadores. Com uma campanha discreta, após o vice-campeonato da Copa do Brasil, o Coritiba conta com vitórias nas últimas duas rodadas e uma combinação de resultados para disputar a competição continental.

No próximo domingo, o time paranaense enfrentará o já rebaixado Avaí, novamente no Couto Pereira. O último jogo no campeonato será o clássico com o Atlético-PR, no domingo seguinte, na Arena da Baixada.

Já o Santos, sem pretensões no Brasileiro, segue com 52 pontos, na décima posição. De olho no Mundial de Clubes, em dezembro, o time paulista entrou em campo neste domingo com a equipe reserva. Nem o técnico Muricy Ramalho viajou para Curitiba.

O JOGO

Com chances remotas de entrar na Libertadores, o Coritiba aproveitou a fragilidade do time reserva do Santos e tomou a iniciativa do jogo neste domingo. A primeira boa chance no ataque gol surgiu aos 10 minutos, em cobrança de falta de Léo Gago. A torcida chegou a comemorar o gol, mas a bola apenas balançou a rede pelo lado de fora.

Melhor em campo, o Coritiba manteve o jogo em seu campo de ataque durante todo o primeiro tempo, sem dificuldade para neutralizar as poucas investidas do Santos. Aos 23, Jonas cruzou na área e Leonardo pegou de primeira, por cima do gol. Dois minutos depois, Davi girou sobre o marcador dentro da área e bateu rasteiro. Aranha fez a defesa.

Depois da pressão inicial, o time da casa reduziu o ritmo e passou a ter maior dificuldade para chegar o ataque. Nos minutos finais da etapa, Lucas Mendes arriscou de longe, pela direita, mas mandou longe do gol. "Tivemos oportunidades, mas vamos ter tranquilidade para chegar ao gol. Vamos caprichar no último passe", diagnosticou o zagueiro Pereira.

Após um lento fim de primeiro tempo, o Coritiba acelerou o jogo na volta do intervalo e deu trabalho para o goleiro Aranha. Everton Costa, Geraldo e Rafinha, em três lances, quase marcaram antes dos 11 minutos. Em um deles, Rafinha acertou a trave. De tanto insistir, o Coritiba chegou ao gol aos 19 minutos. Após cruzamento pela esquerda, Leonardo subiu de cabeça para abrir o placar.

Sem ser ameaçado pelo Santos, o Coritiba diminuiu o ritmo após o gol, satisfeito com a vantagem no placar. Rafinha ainda teve boa chance para marcar o segundo, em finalização de longa distância, mas mandou para fora.

CORITIBA 1 X 0 SANTOS

Coritiba - Vanderlei; Jonas, Jéci, Pereira e Lucas Mendes (Geraldo); Leandro Donizete, Léo Gago, Rafinha e Davi (Everton Ribeiro); Everton Costa (Willian) e Leonardo. Técnico: Marcelo Oliveira.

Santos - Aranha; Leandro Silva (Crystian), Bruno Aguiar, Vinicius Símon e Éder Lima; Rodrigo Possebon, Anderson Carvalho, Felipe Anderson e Ibson; Diogo e Alan Kardec. Técnico: Tata (interino).

Gol - Leonardo, aos 16 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Willian (Coritiba); Leandro Silva, Ibson, Rodrigo Possebon (Santos).

Árbitro - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).