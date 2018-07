Coritiba vira e vence ASA fora de casa na Série B

Com o revés, o ASA mantém os sete pontos, em oitavo lugar, enquanto que o Coritiba chega a oito pontos, em sétimo. O duelo entre os dois times foi movimentado, mas os gols só saíram no segundo tempo. Aos quatro minutos da etapa final, o volante Marcos Paulo entrou forte em Edson Veneno e foi expulso.

Com um jogador a mais em campo, o ASA foi para o ataque. Aos 14 minutos, o goleiro Edson Bastos rebateu cruzamento para dentro da pequena área e Claudiney Rincon ficou com a sobra, apenas completando para as redes.

Quatro minutos depois, Rafinha avançou em velocidade pela direita, driblou a marcação e acertou forte chute cruzado, empatando o jogo. Pressionando bastante, mas sem criar chances reais de gol, o time alagoano sofreu o castigo aos 41 minutos, quando Enrico bateu falta da direita e Ramon desviou de cabeça, decretando a virada do Coritiba.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça, pela sexta rodada. O ASA visita o Figueirense, às 21h50, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Coritiba, por sua vez, recebe a Ponte Preta, às 21 horas, na Arena Joinville, no norte de Santa Catarina.

Ficha Técnica:

ASA-AL 1 x 2 Coritiba

ASA - Paulo Musse; Marcos Tamandaré, Plínio, Edson Veneno (Lúcio) e Magal; Claudiney Rincon, Audálio, Didira, Cleiton (Junior Viçosa) e Ciel (Anderson Oliveira); Nena. Técnico: Viça.

Coritiba - Edson Bastos; Ângelo, Jéci, Démerson e Triguinho; Lucas Mendes (Geraldo), Leandro Donizete, Marcos Paulo e Rafinha; Dudu (Enrico) e Jefferson (Ramon). Técnico: Ney Franco.

Gols - Claudiney Rincon, aos 14, Rafinha, aos 17, e Ramon, aos 41 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Edson Veneno, Didira, Marcos Tamandaré (ASA); Jéci, Triguinho, Rafinha e Leandro Donizete (Coritiba).

Cartão vermelho - Marcos Paulo (Coritiba).

Árbitro - Suelson Diógenes de França Medeiros (RN).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).