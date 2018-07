Coritiba vira sobre São Paulo e Cruzeiro abre 7 pontos na liderança

Foram nove jogos de invencibilidade, mas todo carnaval tem seu fim. Jogando um futebol burocrático, o São Paulo caiu diante do desesperado Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira, e viu o Cruzeiro voltar a abrir uma larga vantagem na liderança do Brasileirão . Sete pontos separam o Tricolor da ponta da tabela.

O time já entrou em campo pressionado, afinal sabia que os mineiros haviam vencido o Atlético-PR e poderiam voltar a disparar na classificação. Além disso, sofreu um baque de última hora: Rogério Ceni voltou a sentir dores e acabou virando desfalque. Dessa forma, a equipe ficou sem seus líderes, já que Kaká também estava fora, cumprindo suspensão.

E como ele fez falta! Sem Kaká, o time perdeu muito da mobilidade e da postura incisiva. Michel Bastos tem qualidade no passe e no chute - como comprovou no gol marcado no fim do primeiro tempo -, mas a diferença tática para o titular é abissal. Será um problema se isso significar uma dependência de Kaká, afinal ele desfalcará o time em outros jogos e será preciso sobreviver sem ele.

É preciso saber ainda se a falta de Kaká e Rogério tirou também a vibração e a energia da equipe. Desde o apito inicial, o que se viu foi um time morno, quase blasé, que em nenhum momento acelerou o ritmo, nem impôs o estilo que vinha exibindo nas últimas rodadas. À exceção de Pato, os são-paulinos levavam o confronto em banho-maria. Dava a impressão de que o time parecia crer que resolveria a fatura sem sustos.

O gol de Michel Bastos reforçou essa impressão, afinal o primeiro tempo foi de absoluta letargia de um lado e debilidade técnica do outro. Mesmo reforçado por Alex, o Coritiba tropeçava nos próprios erros e, tirando uma bisonha tentativa do meia de ludibriar a arbitragem ao desviar com a mão a bola para o gol, os donos da casa eram pálidos em termos criativos.

Se a morosidade tricolor já era grande com o empate, tudo ficou mais acentuado com a vantagem. Entretanto, em três minutos ruiu o castelo de cartas e o Coxa chegou à virada com Hélder, aos 14, e Joel, aos 17, em lances em que o sistema defensivo facilitou a vida do adversário.

De repente, o São Paulo entendeu que precisava voltar a jogar futebol e Muricy Ramalho começou a mexer na equipe, mas o estrago estava feito. A movimentação envolvente e as trocas de passes em velocidade deram lugar à correria dos tempos em que a volta de Kaká ao Morumbi era um sonho distante.

O camaronês Joel deu o golpe de misericórdia nos minutos finais ao receber sozinho no meio e avançar para driblar Denis e marcar o terceiro. Uma monstruosa ducha de água fria para uma equipe que vinha arrancando aplausos de seus torcedores, mas deu mostras de que, por enquanto, ainda é refém de um jogador, pecado mortal para alguém que espera brigar pelo título. O Cruzeiro, claro, agradece o tropeço.

O Tricolor voltou a ver a liderança pelo binóculo e precisará juntar os cacos para o clássico contra o Corinthians. A boa notícia é que Kaká estará de volta, mas Alexandre Pato não poderá jogar por questões contratuais. Hora de provar que existe vida sem o quarteto ofensivo.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 3 X 1 SÃO PAULO

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Leandro Almeida, Welinton (Luccas Claro) e Carlinhos; Hélder, Rosinei, Robinho (Elber) e Alex; Joel e Zé Eduardo (Dudu). Técnico - Marquinhos Santos.

SÃO PAULO - Denis; Auro, Rafael Toloi, Edson Silva e Alvaro Pereira (Boschilia); Denilson (Luis Fabiano), Souza, Ganso e Michel Bastos; Pato (Osvaldo) e Alan Kardec. Técnico - Muricy Ramalho.

GOL - Michel Bastos, aos 45 minutos do primeiro tempo; Hélder, aos 14, e Joel, aos 17 e aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Luccas Claro, Joel, Zé Eduardo e Alex (Coritiba); Michel Bastos (São Paulo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).