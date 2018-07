Coritiba visita o Figueirense para deixar a zona de rebaixamento

O Coritiba visita o Figueirense neste domingo, às 18h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, preocupado em sair da zona de rebaixamento. O time vem de um empate diante do Internacional por 1 a 1, em casa, e precisa vencer para não correr o risco de terminar a rodada na lanterna.

"Se continuarmos jogando da maneira que estamos, mas minimizando os erros e as falhas, como fizemos no segundo tempo contra o Inter, tenho certeza que temos muito a conquistar nesse ano", disse o zagueiro Luccas Claro.

Para a partida, o técnico Pachequinho contará com os retornos do zagueiro Juninho e do meio campista João Paulo, que cumpriram suspensão na última partida. Em compensação, não poderá contar com o zagueiro paraguaio Nery Bareiro.

O defensor, autor do gol de empate contra o Internacional, acabou expulso no fim do jogo e terá que cumprir suspensão. O restante da equipe deverá ser a mesma, com cinco jogadores no meio de campo e Kleber isolado na frente.