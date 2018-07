Coritiba visita o Inter para manter o embalo contra times da zona de rebaixamento

Depois de vencer o lanterna América-MG, o Coritiba tem nesta quinta-feira, às 19h30, outro adversário da zona de rebaixamento. Enfrentará o Internacional, o 18.º e antepenúltimo colocado na tabela de classificação, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o técnico Paulo Cesar Carpegiani contará com o retorno do atacante Iago, que cumpriu suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG. Em compensação, não terá o meio-campista Alan Santos, que sofreu uma fratura no pé direito, e o atacante turco Kazim Richards, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

O treinador não confirmou os substitutos. "É claro que o resultado da partida será imprevisível, mas nós vamos entrar em campo com um time competitivo, seguro na defesa e que vai procurar ter muita velocidade lá na frente", declarou.

No ataque, Iago deve ficar com a vaga de Kazim Richards. A principal dúvida está para a vaga no meio de campo. A tendência é que Edinho entre na posição. Mas Amaral também pode ganhar uma chance entre os titulares. O restante da escalação deve ser a mesma da última rodada.