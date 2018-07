Coritiba visita o São Paulo para sair do sufoco no Brasileirão

A boa notícia para o torcedor do Coritiba é que o técnico Ney Franco poderá repetir pela primeira vez no torneio a escalação do time. No entanto, isso não significa que o treinador tenha todos à disposição.

Alguns jogadores continuam no departamento médico e sem previsão de volta, caso do atacante Kleber Gladiador, do meia Ruy, do lateral-esquerdo Carlinhos e dos volantes Cáceres e Rosinei.

Preocupado com a situação da equipe no Brasileirão, a diretoria do clube corre atrás de reforços dentro e fora de campo. Os dirigentes aguardam uma resposta do ex-jogador Alex, ídolo do clube, para assumir o cargo de diretor de futebol. Eles também estão em fase final de negociação com o zagueiro Rafael Marques, que já defendeu o Botafogo, o Atlético-MG e o Grêmio, e que disputou a última temporada europeia pelo Verona, da Itália.