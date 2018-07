Coritiba visita o Sport em briga direta contra o rebaixamento do Brasileirão

O Coritiba visita o Sport neste domingo, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro, com o objetivo de terminar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento.

O time paranaense soma os mesmos 30 pontos dos pernambucanos. Ambos estão a apenas dois pontos de distância do Figueirense, o 17º colocado, que abre o grupo das equipes que disputarão a Série B em 2017.

Para a partida, o técnico Paulo Cesar Carpegiani terá de superar a ausência do meia Juan, que foi vetado pelo departamento médico por causa de uma entorse no tornozelo. Ainda não terá por lesão o zagueiro Walisson Maia e os atacantes Kleber e Neto Berola.

Os volantes João Paulo e Alan Santos estão suspensos. Em seus lugares entram Edinho e Amaral. A dupla de zaga será formada por Nery e Luccas Claro e o ataque terá a presença de um trio: Yan, Kazim e Leandro.