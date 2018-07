Coritiba visita Santos com a cabeça na Copa do Brasil O técnico Marcelo Oliveira deve fazer algumas alterações na formação do Coritiba em relação à equipe que venceu e eliminou o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira. A definição da escalação irá acontecer somente horas antes da partida contra o Santos, neste domingo, a partir das 18h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.