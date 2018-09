Coritiba volta a decepcionar na Série B e perde para o Londrina

O Coritiba segue com dificuldades para se aproximar da briga para figurar no G4, a zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. O time outra vez decepcionou a sua torcida no estádio Couto Pereira ao perder por 1 a 0 para o Londrina, nesta sexta-feira, pela 27ª rodada.

Com o resultado, os clube ficam empatados com 36 pontos, com o Londrina em vantagem por ter uma vitória a mais (10 a 9). Os dois, no entanto, seguem distantes dos primeiros colocados. O Vila Nova, que abre o G4, já soma sete pontos a mais.

O primeiro tempo foi truncado, com muita marcação, mas poucos lances de perigo. O Coritiba ficava mais com a posse de bola, mas faltava objetividade, enquanto o Londrina apostava nos contragolpes, mas também não conseguia criar boas oportunidades para os jogadores do setor ofensivo.

Quando a partida já parecia se encaminhar para o intervalo com o placar inalterado, o Londrina surpreendeu. Aos 47 minutos, Sávio cruzou da esquerda e a bola sobrou para Lucas Costa, que se antecipou à marcação para completar para o fundo do gol e abrir o placar.

O Coritiba voltou com uma postura mais ofensiva no segundo tempo, já que precisava responder, mas acabou se abrindo demais para os contra-ataques. Bastante exigido, o goleiro Wilson foi um dos destaques do time da casa novamente, mostrando segurança em lances cara a cara com os adversários.

Repleto de jogadores experientes como Thiago Ribeiro, Dagoberto e Germano, o Londrina teve paciência para administrar a vantagem e buscou envolver o adversário até o fim do jogo para segurar a vitória. O Coritiba ainda chegou a esboçar uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu o empate.

O Londrina volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Figueirense no Estádio do Café, pela 28.ª rodada da Série B. O Coritiba só jogará na sexta-feira, em 21 de setembro, contra o CRB, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 LONDRINA

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e Júlio Rusch; Escobar (Jean Carlos), Uillian Correia e Thiago Lopes (Nathan); Iago (Guilherme), Alecsandro e Guilherme Parede. Técnico: Tcheco.

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Sávio; João Paulo, Jardel, Higor Leite (Paulo Henrique) e Thiago Ribeiro (Jô); Felipe Marques e Dagoberto (Germano). Técnico: Roberto Fonseca.

GOL - Lucas Costa, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva e Júlio Rusch (Coritiba); Vagner, João Paulo e Jô (Londrina).

RENDA - R$ 67.830,00.

PÚBLICO - 4.204 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).