Coritiba volta atrás e confirma Pachequinho como técnico até o fim do ano Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o líder Corinthians, no último domingo, no Itaquerão, a atuação de Pachequinho como técnico parece ter agradado a diretoria do Coritiba. Nomeado inicialmente como solução temporária pelos cartolas do clube paranaense, o ex-jogador foi confirmado nesta segunda-feira como treinador da equipe até o fim do ano.