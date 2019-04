Coritiba x Londrina: onde assistir ao jogo ao vivo pelo Paranaense

O Coritiba recebe o Londrina neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Couto Pereira, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Paranaense. Na outra semifinal estão Athletico e Rio Branco-PR.

Coritiba x Londrina terá transmissão da TV Globo (apenas para o Paraná) e do canal Premiere.

Os vencedores das duas semifinais vão disputar o título do segundo turno paranaense, que é chamado de Taça Dirceu Krüger. O vencedor do duelo enfrenta o Toledo, que foi o campeão da fase inicial, na finalíssima do Campeonato Paranaense de 2019.

Depois de ter sido eliminado pela URT na primeira fase da Copa do Brasil e de ter perdido para o Toledo, nos pênaltis, na final do primeiro turno, o Coritiba entra pressionado. Uma nova decepção fará com que o time comece em crise a disputa da Série B.

O Londrina soma oito jogos seguidos sem perder (quatro vitórias e quatro empates) e está animado pela classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. O técnico Alemão tem apenas uma dúvida no ataque. Sem poder contar com Dagoberto, que não está inscrito no estadual, o treinador deixou aberta a disputa na frente entre Devid e Uelber.