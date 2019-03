Coritiba x Paraná: como assistir ao vivo ao jogo pelo Paranaense

Coritiba e Paraná se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Pinhão, em Curitiba, pelo Campeonato Paranaense. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos e define os classificados para a semifinal.

Coritiba e Paraná terá transmissão da TV Globo (para Curitiba) e Premiere. O Coritiba é o líder do Grupo B, com sete pontos. Se vencer, a equipe confirma a vaga na semifinal. Se perder, estará eliminada. Em terceiro lugar no Grupo com um ponto a menos, o Paraná precisa vencer para avançar à fase decisivo do torneio estadual.

Um dos destaques do Coritiba é o atacante Rodrigão, que marcou sete gols em seis jogos. Ele viveu o auge na carreira em 2016, quando fez 18 gols pela Campinense e foi contratado pelo Santos. No Paraná, o técnico Dado Cavalcanti terá o retorno do atacante Caio Rangel, o volante Fernando Neto e o lateral Guilherme Santos.

O estádio, que possui grama artificial e se localiza em São José dos Pinhais, substitui o estádio Couto Pereira, que vai receber o show do ex-beatle Paul McCartney, no sábado. Por determinação do Ministério Público e da Polícia Militar, a partida terá torcida única, só com torcedores do Coritiba.