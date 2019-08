Coritiba x Vitória: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Série B

Em lados opostos na tabela, Coritiba e Vitória se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Coritiba x Vitória terá transmissão dos canais Premiere e SporTV, que também vão passar online em seus sites e aplicativos para celular.

O Coritiba inicia a rodada na segunda colocação, com 33 pontos, dois a menos que o líder Bragantino. A equipe paranaense vem de nove rodadas sem derrotas e na última quinta-feira ficou no 1 a 1 com o Bragantino, em confronto direto pela ponta da tabela.

Já o Vitória começa a esboçar uma reação na luta contra o rebaixamento para a Série C. O time baiano aparece com 19 pontos e na 16ª colocação, a primeira fora da zona de degola. Após amargar uma sequência de resultados ruins, a equipe rubro-negra mostra reação sob o comando do técnico Carlos Amadeu. Já são quatro rodadas sem perder, sendo duas vitórias e dois empates, justamente nos últimos dois jogos - contra América-MG e Operário-PR.