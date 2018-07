Corona se recupera de choque e não preocupa seleção mexicana

SÃO PAULO - O goleiro Jesús Corona saiu machucado de amistoso do México contra Israel, na noite de quarta-feira, no Estádio Azteca, mas não preocupa para a continuidade da preparação da seleção do país para a Copa do Mundo. Ele chocou sua cabeça com o joelho de outro atleta e teve de ser levado de ambulância a um hospital da Cidade do México, mas recebeu alta após ter passado por exames.

A Federação Mexicana de Futebol informou que o jogador vai viajar junto do restante da delegação para os Estados Unidos nesta quinta-feira, onde a seleção vai disputar três amistosos antes da Copa do Mundo. Os mexicanos vão enfrentar o Equador neste sábado, a Bósnia-Herzegovina em 3 de junho e Portugal no dia 6.

Integrando o Grupo A do Mundial, o México vai estrear na competição em 13 de junho contra Camarões, na Arena das Dunas, em Natal, e cinco dias depois enfrenta o Brasil, no Castelão, em Fortaleza. A seleção fecha participação na primeira fase jogando contra a Croácia em 23 de junho, na Arena Pernambuco, em Recife.