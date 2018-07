Corona sonha em levar time mexicano para final inédita Autor do primeiro gol do Monterrey na vitória por 3 a 1 sobre o Ulsan Hyundai no domingo, o meia Jesús Corona garante não estar satisfeito apenas por levar o time mexicano às semifinais do Mundial de Clubes, que está sendo realizado no Japão. O jovem de 19 anos quer fazer história diante do Chelsea e classificar pela primeira vez um time do México e da Concacaf para a decisão do torneio.