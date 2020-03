Coronavírus adia jogo de volta entre Juventus e Milan pela Copa da Itália

O surto de coronavírus na Itália adiou o jogo de volta entre Juventus e Milan, marcado para esta quarta-feira, em Turim. A nova data será anunciada em breve. No primeiro duelo, em Milão, houve empate por 1 a 1.

A Liga italiana anunciou em um comunicado que a decisão foi tomada com base nas "avaliações feitas pela unidade de crise da região do Piemonte" e na decisão do governo regional de "evitar reuniões em massa".

A Itália é o país europeu mais afetado pela epidemia, com mais de 2.500 casos e 79 mortes, segundo o último balanço.

Na segunda-feira, a Juventus havia anunciado que não permitiria que torcedores das regiões mais afetadas entrassem no estádio: Lombardia, Emília-Romanha e Veneto. A epidemia já forçou o adiamento de uma dúzia de partidas da Série A.

Neste contexto, apenas o retorno da semifinal entre Napoli e Inter será disputada na quinta-feira, com uma vantagem para os napolitanos depois da vitória por 1 a 0 no Giuseppe Meazza.

Mas o elenco da Inter vai chegar descansado porque a partida do fim de semana da Série A, que eles teriam de disputar em Turim contra a líder Juventus, foi um dos jogos adiados.