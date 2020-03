Coronavírus complica calendário do futebol e entidades analisam novas datas

Por causa da pandemia do novo coronavírus, praticamente todos os eventos esportivos estão paralisados no mundo. No futebol, o calendário que já era apertado terá de se readequar para a continuidade dos campeonatos. As entidades analisam possíveis datas para os jogos que não estão sendo disputados agora, e o Conselho da Fifa se reunirá nesta quarta-feira por videoconferência para avaliar as medidas. O presidente Gianni Infantino disse que espera que a situação mundial esteja melhor até o fim de abril.

A Eurocopa e a Copa América, que seriam realizadas no meio deste ano, foram adiadas para o meio de 2021. O Mundial de Clubes da Fifa, com o novo formato a partir de 2021, terá de ser disputado no fim de 2021, em 2022 ou 2023 - ele aconteceria no meio do ano que vem, na China.

"Particularmente no futebol, é imprescindível encontrar soluções adequadas e justas em nível global. Isso requer unidade, solidariedade e um senso de responsabilidade compartilhado, e precisamos pensar em todos aqueles ao redor do mundo potencialmente impactados por nossas decisões", afirmou o presidente da Fifa.

No Brasil, quase todos os Estaduais estão parados. Eles terminariam no fim de abril, a maioria no dia 26, data que ainda é considerada improvável haver disputas esportivas no País. Em praticamente todos os campeonatos regionais, restam mais seis datas reservadas para as partidas. Ou seja, se a bola voltar a rolar a partir de maio, os Estaduais vão terminar apenas em junho. Outra possibilidade é refazer as fórmulas de disputa.

A Copa Libertadores da América também está paralisada por tempo indeterminado. Os jogos da terceira rodada da fase de grupos seriam disputados nesta semana e foram adiados. As quarta e quinta rodadas estão marcadas para abril. Portanto, a Conmebol teria de realocar três datas caso o futebol realmente volte a ser disputado em maio.

Como a Copa América foi cancelada, a tendência é de que datas reservadas para o torneio de seleções sejam utilizadas pelos clubes em junho. A final da Libertadores está marcada para o dia 21 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A Copa do Brasil é outro torneio que já teve jogos adiados: os de volta da terceira fase. A quarta fase também não deve acontecer na data prevista, considerando que as disputas voltem em maio. No calendário inicial, a decisão da Copa do Brasil está marcada para 16 de setembro.

O Brasileirão, por sua vez, começará justamente no início de maio, no dia 3, e tem a última rodada prevista para o dia 6 de dezembro. É possível que o começo do campeonato de pontos corridos seja adiado para não conflitar datas com as outras competições que foram adiadas.