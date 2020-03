Coronavírus no esporte: veja quais torneios tiveram mudanças em razão da doença

A pandemia do coronavírus está modificando a vida das pessoas em escala global. As competições esportivas ocupam o centro das determinações das autoridades de saúde que tentam minimizar a possibilidade de uma contaminação ainda maior em lugares aglomerados. Diversos eventos esportivos já foram adiados, transferidos ou cancelados nas últimas semanas. Os efeitos da doença no esporte estão presentes em todas as regiões. Até mesmo os Jogos Olímpicos de Tóquio, com início previsto para 24 de julho, correm risco. A incerteza também atrapalha a preparação dos atletas brasileiros para o megaevento.

No Brasil, a CBF decidiu suspender todas as competições que organiza e estavam sendo disputadas, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro feminino. A Federação Mineira de Futebol decidiu paralisar a disputa do Campeonato Mineiro, e outras federações estaduais devem seguir o mesmo caminho nesta segunda-feira. O NBB também decidiu parar as atividades. Todas as corridas de rua na cidade de São Paulo até abril foram suspensas. Confira:

Futebol no Brasil

A CBF paralisou todas as competições que organiza e já estavam sendo disputadas: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Feminino A1 e A2, Campeonato Brasileiro sub-17 e Copa do Brasil sub-20. A suspensão é por tempo indeterminado.

Entre os estaduais, a Federação Mineira paralisará as duas divisões no estado a partir da próxima terça-feira, medida que deve ser repetida em outros locais. As Federações Paulista, Gaúcha e do Rio de Janeiro se reúnem nesta segunda-feira para decidir, e há pressão por parte de dirigentes e atletas para que os jogos deixem de ocorrer.

Elencos em quarentena

Alguns dos principais clubes da Europa estão entrando em quarentena em razão da epidemia do coronavírus. Juventus, Inter de Milão, Torino e Real Madrid são alguns dos times que já anunciaram a suspensão de todos os treinamentos e jogos até que a situação melhores. O português Cristiano Ronaldo, companheiro de Rugani na Juventus, não poderá retornar para a Itália. Ele foi visitar sua mãe, que sofreu um AVC no começo do mês, na Ilha da Madeira, em Portugal, e a determinação é que ele continue por lá pelos próximos dias.

Outros times confirmaram casos: a Fiorentina teve três atletas e um fisioteraupeta infectados, enquanto o Valencia tem quatro de seus jogadores com a Covid-19.

O temor da doença também motivou a diretoria do Bayern de Munique a tomar precauções. Para evitar contágio, o clube alemão recomendou aos jogadores que não tirem fotos com torcedores. Ainda no futebol alemão, o zagueiro Timo Hübers, do Hannover, da segunda divisão, teve coronavírus confirmado.

Liga dos Campeões

A Uefa decidiu adiar por tempo indeterminado a sequência do campeonato. Ainda restam quatro jogos para terminar as oitavas de final, mas por medida de segurança, o calendário está interrompido e nos próximos dias deve ser anunciado a nova data das partidas.

Liga Europa

A Uefa também aplicou a medida de segurança para a Liga Europa. Ainda com dez jogos a serem disputados para terminar as oitavas de final, a competição está com o calendário suspenso por tempo indeterminado.

Libertadores e Eliminatórias suspensas

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira a suspensão da Libertadores e das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Os jogos da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores terão de ser realizados em outra data. No caso das Eliminatórias, as duas primeiras partidas seriam disputadas no fim deste mês e também foram adiadas.

Campeonato Italiano

O Comitê Olímpico Italiano (Coni, na sigla em italiano) decidiu suspender todos os eventos esportivos no país até o dia 3 de abril por causa do temor com o surto global do novo coronavírus, denominado Covid-19, o governo italiano acatou o que foi proposto na reunião na sede da entidade, em Roma. O Campeonato Italiano também parou.

Na quarta-feira, a Juventus anunciou que o zagueiro Daniele Rugani havia sido diagnosticado com coronavírus. O atacante Manolo Gabbiadini, da Sampdoria, teve caso confirmado na quinta-feira e também usou o Twitter para dizer que passa bem. "Quero agradecer a todos que me escreveram, muitas mensagens já chegaram. Ainda quero dizer que estou bem, então não se preocupem. Sigam todas as regras, fiquem em casa e tudo vai dar certo". Três jogadores da Fiorentina (Cutrone, Pezzella e Vlahovic) se tornaram casos confirmados no sábado.

Campeonato Espanhol

A La Liga, responsável pela organização do Campeonato Espanhol, anunciou que as duas próximas rodadas estão suspensas. Antes, a medida adotada era de que a primeira e a segunda divisões nacionais teriam seus jogos disputados sem a presença de público nas próximas duas semanas por causa do coronavírus.

Campeonato Inglês

A principal liga nacionalde futebol do planeta suspendeu o calendário de jogos até o dia 3 de abril. A decisão veio logo depois de o Arsenal informar que o técnico da equipe, o espanhol Mikel Arteta, testou positivo para o Covid-19. O treinador já está em isolamento, o mesmo acontecendo com os jogadores e outros funcionários do clube inglês.

Outro caso confirmado entre atletas foi de Callum Hudson-Odoi, meiocampista do Chelsea. A situação levou à proposta de que a temporada fosse anulada, com o título sendo dado ao Liverpool, nenhum fosse rebaixado e dois subissem da segunda divisão - o que ainda parece distante de ser concretizado.

Futebol Francês

A primeira e segunda divisões do campeonato local estão suspensas e sem previsão de volta.

Sem futebol na Ásia

As Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022 foram mais uma competição internacional que teve o seu calendário afetado pelo surto de coronavírus. A Fifa e a Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) anunciaram que os jogos pelo torneio classificatório marcados para os períodos de 23 a 31 e março e de 1º a 9 de junho estão inicialmente adiados.

A China, epicentro do coronavírus, adiou a estreia da Superliga, prevista para 22 de fevereiro; o Japão suspendeu todas as partidas do campeonato nacional até 15 de março .

Olimpíada de Tóquio-2020

O Comitê Olímpico Internacional (COI) e o governo japonês mantém a posição de que a Olimpíada de Tóquio será disputada na data programada, entre 24 de julho e 9 de agosto, apesar da sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que os Jogos fossem adiados para 2021. Ainda assim, há reflexos: o revezamento da tocha olímpica foi suspenso e eventos relacionados foram cancelados.

Jogos no Paraguai sem torcida

A Conmebol anunciou que os próximos jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana no Paraguai serão disputados com portões fechados. A entidade que comanda o futebol sul-americano ressaltou que está cumprindo uma determinação do governo local, que adotou a medida de vetar aglomerações – incluindo modalidades esportivas – pelos próximos 15 dias em função da rápida expansão da doença. Palmeiras e Santos terão confrontos no Paraguai em abril pela fase de grupos da Libertadores e, se a medida valer por mais de 15 dias, devem jogar sem torcida.

Eventos na Argentina suspensos

O governo da Argentina anunciou a suspensão de torneios esportivos durante o mês de março a partir de recomendação do Ministério do Esporte e Turismo do país. Duas modalidades que sofrem um impacto imediato com a decisão foram o boxe e a natação. Foi anunciado o adiamento do Pré-Olímpico de boxe, que seria disputado em Buenos Aires, no próximo dia 27. Esta competição seria disputada por atletas brasileiros em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O River Plate se recusou a disputar uma partida da Copa da Superliga Argentina.

Sul-Americano de Esportes Aquáticos

Já o Sul-Americano de Esportes Aquáticos de 2020 está suspenso. A Entidade Nacional de Alto Rendimento Esportivo da Argentina, o Comitê Olímpico Argentino e a Secretaria Nacional de Esportes emitiram um comunicado informando a suspensão por conta do Covid-19. O evento seria realizado a partir do próximo dia 23, também em Buenos Aires, e reuniria as cinco modalidades aquáticas.

Basquete suspenso

A temporada da NBA, principal liga de basquete do mundo, está suspensa por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após o pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz, testar positivo para o coronavírus. Na última quinta-feira, Donovan Mitchell também testou positivo para coronavírus. O anúncio foi feito pelo próprio atleta por intermédio das redes sociais. Os times que integram o NBB decidiram suspender as atividades da liga no último domingo.

A Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) anunciou a suspensão de todas as suas competições por tempo indeterminado. A Fiba explicou que a decisão foi tomada "para proteger a saúde e a segurança de jogadores, treinadores, árbitros e torcedores." A decisão inclui torneios como a Liga dos Campeões da Fiba e a Copa Europeia da Fiba.

Também na quinta, a Euroliga anunciou a suspensão de todos os jogos. Na Espanha, o Real Madrid anunciou que um jogador da sua equipe de basquete testou positivo para o coronavírus e colocou os atletas da modalidade e do futebol em quarentena, pois eles dividam as instalações do clube.

A Liga de Basquete Feminino divulgou nota oficial na noite da última quinta-feira sobre o avanço do coronavírus. A partir desta sexta, os jogos serão disputados com os portões fechados e sem a presença de público nos ginásios. A NBB decidiu adiar a realização do jogo das estrelas, que ocorreria neste final de semana, sem uma nova data. Os jogos da liga terão portão fechado até a próxima quarta-feira, 18/03, quando a situação será reavaliada e outras medidas podem ser tomadas.

Fórmula 1

A principal categoria do automobilismo mundial sofreu alterações por causa da epidemia. A direção da Fórmula 1 anunciou inicialmente que o GP da Austrália, o primeiro da temporada 2020, foi cancelado. Depois, a FIA anunciou que o GPs de Bahrein e Vietnã, os dois próximos, foram suspensos. O GP da China, antes marcado para 19 de abril, em Xangai, também já tinha sido adiado.

Fórmula E

A etapa chinesa da Fórmula E, programada para 21 de março, teve adiamento forçado.

Adiamento na MotoGP

O coronavírus causou novas consequências na motovelocidade. A Federação Internacional de Motociclismo (FIM, na sigla em francês) e a Dorna Sports, empresa organizadora da modalidade, anunciaram que a etapa das Américas, em Austin, nos Estados Unidos, das categorias MotoGP, Moto2 e Moto3, foi adiada de 5 de abril para 15 de novembro. Logo depois foi a vez de ser anunciado o adiamento da etapa da Argentina, no circuito de Termas de Río Hondo, de 19 de abril para 22 de novembro. A prova seria a quarta da temporada, que, agora terá início no dia 3 de maio, com a etapa da Espanha, no circuito de Jerez de la Frontera.

Surfe

A pandemia também afetou o surfe. O Circuito Mundial de Surfe anunciou o cancelamento da primeira etapa da temporada, que seria disputada em Gold Coast, na Austrália. A janela de disputas aconteceria entre 26 deste mês e 5 de abril. O Estado preparou uma lista das principais alterações no esporte mundial em razão do Covid-19.

Maratona

Uma das principais competições do atletismo, na capital japonesa, teve apenas corredores profissionais devido ao coronavírus. Apesar de aproximadamente 38.000 estarem inscritos, só cerca de 200 participaram da maratona, por decisão da organização da prova. O temor também afastou o público, bem menor do que nos últimos anos.

Outras das principais maratonas do mundo, as de Londres e de Boston foram adiadas. A maratona de São Paulo também ocorrerá em outra data, que será no segundo semestre de 2020, mas ainda não foi anunciada. Outras corridas de rua na capital paulista foram suspensas até 30 de abril.

Aberto de Xian cancelado

O torneio feminino de tênis, previamente marcado para começar em 13 de abril, acabou cancelado devido à doença. Em nota, a Associação de Tênis Feminino (WTA) ressaltou a importância de colocar a saúde em primeiro lugar. "Estamos muito atentos à situação, porque não há nada mais importante do que proteger a saúde de nossos jogadores, membros da WTA e fãs".

Torneios de tênis suspensos

A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) decidiu suspender pelas próximas seis semanas todo o circuito profissional. Antes, a prefeitura de Miami já havia cancelado qualquer evento na cidade com aglomeração de pessoas.

Stock Car sem estrangeiros

Com receio do estágio avançado do coronavírus em vários países, a organização da Stock Car e da Stock Light decidiram vetar a participação de pilotos estrangeiros nas categorias.