Coronavírus força adiamento de jogos de março e junho das Eliminatórias Asiáticas

As Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022 foram mais uma competição internacional que teve o seu calendário afetado pelo surto de coronavírus. Nesta segunda-feira, a Fifa e a Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) anunciaram que os jogos pelo torneio classificatório marcados para os períodos de 23 a 31 e março e de 1º a 9 de junho estão inicialmente adiados.

LEIA TAMBÉM > Torneios de tênis de Indian Wells são adiados após caso de coronavírus

Em seu comunicado, a Fifa destaca que partidas poderão ser realizadas caso seja seguro. Para isso, porém, será preciso o seu aval e também o da AFC. "No entanto, a fim de apoiar as associações, e desde que a segurança de todos os indivíduos envolvidos atenda aos padrões exigidos e que as associações que se enfrentam mutuamente concordem, os jogos ainda podem ser disputados nas janelas internacionais de março ou junho de 2020, mas sempre sujeitos à aprovação prévia da Fifa e da AFC", explicou a Fifa.

A entidade também destaca que aguarda a evolução da situação para novas definições que possam afetar o calendário do qualificatório asiático para a Copa de 2022 no Catar.

"A Fifa e a AFC continuarão avaliando a situação em relação ao Covid-19 e decidirão se são necessárias novas alterações no cronograma das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022, sempre com o objetivo de proteger a segurança e a saúde de todos os indivíduos envolvidos", afirmou.

Outras competições também foram adiadas pela Fifa e pela AFC por causa do surto de coronavírus. Foi o caso do Campeonato Asiático de Futsal, classificatório para o Mundial da modalidade e que agora será em agosto.