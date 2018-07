Coronel Marinho espera sucesso com quinteto de arbitragem

SÃO PAULO - No Campeonato Paulista de 2011, a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu ousar na arbitragem e adotou mais dois auxiliares (um atrás de cada gol) na expectativa de que os erros diminuam, principalmente na marcação dos pênaltis. Presidente da Comissão de Arbitragem, o coronel Marcos Marinho acredita que o quinteto será um sucesso e terá boa aceitação do público.

A utilização de mais dois auxiliares (além de dois bandeirinhas e um juiz) não é novidade no mundo do futebol. A Uefa já utiliza um quinteto de arbitragem nas partidas da Liga Europa, de acordo com normas da International Board (órgão que determina as regras do futebol). Até o momento, a experiência é bem aceita pelos clubes europeus.

"Vamos ter um ganho, enriquecendo a arbitragem", afirma o coronel Marinho. "Esses dois assistentes poderão ter uma visão melhor dos cruzamentos na área. Num lance polêmico, de penalidade, eles terão uma boa condição para ajudar o árbitro. Com certeza é uma medida que dará certo e ajudará a combater os erros."

Os árbitros que participarão do Paulistão 2011 estão em ritmo intensificado de treinamento, como explica o coronel. "Os árbitros e os assistentes estão fazendo trabalho prático, teórico e físico. Eles estarão bem entrosados para o início do Paulistão [em 16 de janeiro de 2011]. A FPF vai oferecer tudo o que for necessário para a preparação."

O quinteto de arbitragem trabalhará apenas na elite do Campeonato Paulista. As demais divisões continuarão com um trio. Os uniformes dos árbitros para 2011 também já foram apresentados em festa na sede da FPF. As camisas, fornecidas pela Topper, possuem três jogos de cores (amarelo, preto e azul).