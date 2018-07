Coronel Nunes vai à Fifa com o objetivo de tratar projetos feitos no Pará

O presidente da CBF, coronel Antonio Nunes, fará nesta quarta-feira sua primeira visita à Fifa e vai tratar prioritariamente de projetos no Pará, seu estado. Ele terá reuniões com o grupo de técnicos da entidade máxima do futebol que construíram o único centro de treinamento que existe no Brasil com recursos gerados pela renda da Copa do Mundo. Na terça-feira, Nunes chegou à Zurique, em sua segunda viagem ao exterior pela CBF. Hospedado longe do hotel Baur au Lac, onde ocorreram as prisões de cartolas em maio e dezembro de 2015, o coronel passou grande parte do dia em seu quarto, enquanto outros delegados da Conmebol também no mesmo hotel percorriam a cidade.

A comitiva de dirigentes que o acompanhava não escondia que estavam tentando "proteger" o novo presidente da CBF, que assumiu o cargo em uma manobra de Marco Polo Del Nero, licenciado. Até pelo menos quinta-feira, ele não dará declarações para a imprensa.

Nunes votará nas eleições de sexta-feira. Mas, na terça, fará sua primeira visita oficial à Fifa. O objetivo será o de discutir projetos em Belém. Durante a Copa, em 2014, um centro de treinamento foi inaugurado nacapital. Mas, desde então, pouco se avançou em outros projetos pelo Brasil.

No final de 2015, ainda a Fifa suspendeu o envio de dinheiro para a CBF que havia prometido como parte do legado que deixaria ao Brasil depois do Mundial. Novas auditorias estão sendo realizadas e não existe prazo para a retomada da transferência dos recursos. Passados 19 meses do Mundial de futebol mais rentável da história, o Brasil recebeu apenas 0,2% da receita da Copa, de cerca de US$ 5 bilhões.

Questionada se o encontro entre o coronel e a Fifa trataria da questão do bloqueio dos recursos, a CBF indicou que esse não seria o tema do encontro. A Fifa sequer respondeu aos emails enviados pela reportagem questionando o motivo do encontro.

Durante a preparação para o Mundial, a Fifa anunciou que criaria um fundo de US$ 100 milhões para desenvolver o futebol brasileiro. Até hoje, porém, apenas US$ 8,7 milhões foram liberados e, em terrenos comprados com o dinheiro, os projetos não têm data para ocorrer enquanto novos recursos não forem liberados. Oficialmente, a entidade não dá explicações à suspensão. Mas, segundo um porta-voz, “requisitos adicionais de informes e auditorias estão atualmente sob discussão com a CBF”.

Tanto o presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, como os ex-presidentes José Maria Marin e Ricardo Teixeira estão sendo investigados na Fifa por corrupção. Os três também foram indiciados pelo FBI.

Até terça, apenas US$ 8,7 milhões foram enviados ao Brasil. US$ 3,1 milhões foram usados pela própria Fifa em gastos no Brasil. Outros US$ 5,5 milhões entraram nos cofres da CBF - 40% foi alvo de tributação.