Corpo de Bombeiros é homenageado antes de Santos e XV

Antes da vitória por 3x0 do Santos sobre o XV de Piracicaba, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, a Vila Belmiro foi palco de uma homenagem. Representantes de entidades envolvidas no combate do incêndio no bairro da Alemoa entraram campo antes do jogadores com uma faixa escrita 'Obrigado Bombeiros, heróis santistas'.

A diretoria do clube havia divulgado que a lembrança se estenderia a 19 instituições que estiveram presentes no combate às chamas, que durou 192 horas. Na manhã de 2 de abril, um tanque de gasolina explodiu em um centro industrial da cidade de Santos. O fogo se alastrou por outros cinco reservatórios e só foi controlado no dia 10. Os danos ambientais consequentes do incêndio ainda estão sendo calculados.

Os agentes também assistiram a um vídeo no telão do estádio, produzido pela prefeitura de Santos para agradecer os profissionais. A convite do presidente santista, Modesto Roma Junior, todos foram convidados para assistir a partida em um dos camarotes da Vila, que também recebeu a presença do prefeito, Paulo Alexandre Barbosa.