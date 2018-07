Corpo de Luciano do Valle é velado em Campinas

SÃO PAULO - O corpo de uma das vozes mais conhecidas da televisão brasileira, o narrador Luciano do Valle, nascido em Campinas e ilustre torcedor da Ponte Preta, está sendo velado na Câmara Municipal da cidade natal. O enterro acontecerá no cemitério Parque Flamboyant, às 16h deste domingo de Páscoa.

O narrador esportivo da Rede Bandeirantes, morreu no último sábado aos 66 anos vítima de um enfarte. De acordo com a emissora, o locutor começou a passar mal às 15h15, quando viajava a Uberlândia, onde narraria a partida entre Atlético-MG e Corinthians. A morte ocorreu às 16h15, já na cidade mineira.

Em 2012, Luciano chegou a se afastar dos trabalhos na Bandeirantes devido a problemas de saúde. Na ocasião, ele sofreu uma leve isquemia cerebral, um tipo leve de AVC (acidente vascular cerebral). O narrador teve papel fundamental no esporte brasileiro, uma vez que ele impulsionou diversas modalidades que não tinham espaço na TV aberta.

Em 1983, organizou o jogo memorável entre Brasil e URSS, no Maracanã, que mudou o vôlei brasileiro. Abriu espaço para Hortência e Paula, transmitiu jogos de futebol feminino, alavancou a carreira de Maguila e deu o início para transmissões da NBA, da Fórmula Indy e do futebol americano no Brasil.