Corpo de piloto de avião da Chapecoense chega a cidade boliviana

Foi grande a movimentação no início da tarde desta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Cobija com a chegada do corpo do piloto Miguel Quiroga, que estava no voo com a delegação da Chapecoense e vitimou 71 pessoas na última terça-feira. O avião da Força Aérea Boliviana trouxe os cinco corpos dos bolivianos que morreram no acidente na Colômbia no último final de semana.

Houve honrarias militares na chegada do corpo do piloto. O forte calor não afastou os curiosos que se aglomeravam nas imediações do pequeno aeroporto da cidade, embalados pela banda de música da polícia local.

Os familiares fizeram o cortejo levando o caixão para o carro do Corpo de Bombeiros da Bolívia. O cortejo saiu em carreata pelas ruas. O corpo vai ser velado na casa da mãe de Quiroga. O enterro está marcado para este sábado no cemitério da cidade de Cobija.