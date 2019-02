Corpo é localizado entre escombros de avião em que viajava atacante Emiliano Sala

Um vídeo submarino dos escombros encontrados do avião que levava o jogador argentino Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson mostraram claramente a presença de um corpo, ainda sem identificação, no interior do monoposto que estava desaparecido desde o último dia 21 no Canal da Mancha, entre a Grã-Bretanha e a França. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos britânica (AAIB, na sigla em inglês) em um comunicado oficial.

A fuselagem da aeronave foi localizada por um barco que fazia parte do serviço de buscas privado contratado pela família e agentes do atleta, por volta das seis horas da manhã no horário local (nove horas no horário de Brasília). As peças estavam no fundo do mar, a aproximadamente 38 quilômetros ao norte da ilha de Guernsey, na Grã-Bretanha. A identificação ocorreu porque a embarcação estava equipada com sonares de última geração.

Sala viajava de Nantes, na França, a Cardiff, no País de Gales, para fechar a sua transferência ao Cardiff City, quando o avião em que se encontrava desapareceu dos radares. Buscas foram feitas pelas autoridades britânicas, mas posteriormente foram interrompidas. Uma campanha na internet, então, arrecadou dinheiro para contratar um serviço de buscas privado.

No comunicado oficial, a AAIB afirmou que "tragicamente no vídeo é visível um ocupante nos restos do avião". O órgão explicou que agora vai definir os próximos passos junto com os familiares do jogador e do piloto e com a polícia. Disse ainda que um relatório preliminar será divulgado quando o acidente completar um mês.

"A família quer desesperadamente que o avião seja recuperado. Eles sentem que realmente fizeram algo além do que qualquer família normal teria feito, arrecadando dinheiro para uma busca financiada com recursos privados, para sair e obter este resultado tão rapidamente. Agora sentem que é responsabilidade do governo dar os próximos passos", declarou David Mearns, chefe das operações de buscas. "Como é a cena de um acidente, agora a polícia está envolvida e não procede tentar recuperar o avião com meios privados", destacou.

Neste fim de semana, Sala recebeu homenagens no jogo do Cardiff City daqueles que seriam os seus novos colegas de time e torcedores, assim como dos ex-companheiros, fãs e amigos do Nantes.