Correa e Maikon Leite voltam aos treinos no Palmeiras Depois de quatro jogos afastados por lesão, o volante Correa e o atacante Maikon Leite podem voltar ao time do Palmeiras na partida deste sábado, às 16h20, contra o Internacional, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada do Brasileirão. Os dois jogadores participaram normalmente do treino desta quinta-feira à tarde, na Academia de Futebol.