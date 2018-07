Correa elogia o desempenho dos garotos do Palmeiras

O volante Correa elogiou o desempenho dos garotos do Palmeiras na partida deste domingo contra o Atlético Goianiense, da qual saíram derrotados por 2 a 1.

"Fizemos um bom jogo. Tomamos gols em detalhes, mas já passou. Parabéns para a meninada, que passou personalidade", disse logo após o jogo no estádio do Pacaembu. "Jogamos contra uma equipe mais velha, que vem de resultados bons, mas é claro que não é o resultado que a gente queria".

Correa também afirmou que os jogadores entraram em campo sem a pressão do rebaixamento para a Série B. Para o volante, "eles (os atletas de base) não tinham responsabilidade pelo que aconteceu". "Agora, é pensar no Santos e logo depois no planejamento para 2013".

Outro ponto que Correa fez questão de abordar foram as chances perdidas durante a disputa. Ele disse acreditar que o resultado poderia ter sido outro caso os gols não fossem desperdiçados.