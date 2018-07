Correa provoca discussão e é expulso de treino do Fla O Flamengo já escapou do rebaixamento, mas o clima no treinamento desta sexta-feira parecia o de um clube que ainda vive em situação tensa. Durante o coletivo para a partida com o Santos, domingo, na Vila Belmiro, Correa atingiu Fernando com o cotovelo e iniciou uma discussão com o meia Renato, que tomou as dores do companheiro.