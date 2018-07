Correção: Após derrota, Dorival exibe otimismo no Vasco

Embora o Vasco tenha sido derrotado por 2 a 1 pelo Goiás no duelo de ida da quartas de final da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira, no Serra Dourada, em Goiânia, o técnico Dorival Júnior elogiou a atuação da sua equipe e exibiu otimismo ao projetar o confronto de volta, no dia 24 de outubro, em São Januário, assim como previu uma melhora gradativa do time na continuidade do Campeonato Brasileiro.

"O Goiás saltou na frente e tem uma boa vantagem. Mas o Vasco está vivo e vai chegar para o segundo jogo de uma forma ainda melhor. A equipe se comportou bem, o Goiás praticamente não andou, teve uma ou duas oportunidades e teve a felicidade de fazer as duas conclusões. Infelizmente é isso que tem acontecido nos nosso jogos, estamos sendo penalizados em pequenos detalhes. Mas quem sabe está na hora da virada?", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Em seguida, o comandante apontou o jogo deste domingo, contra o Bahia, às 16 horas, em Salvador, pela 24.ª rodada do Brasileirão, como "decisivo" para a equipe carioca, que ocupa hoje a 18.ª posição da competição. E ele aposta que a derrota desta quarta-feira não abalará a confiança do time para este confronto na Fonte Nova.

"Um resultado da Copa do Brasil não se pode deixar levar no Brasileiro. Novamente fizemos uma boa partida, mas também novamente não saímos com a vitória. Sei que o time é jovem, pode sentir os resultados, mas está existindo evolução em todos aspectos, com jogadores sentindo e vibrando mais. O Vasco está no caminho e vai engatilhar uma sequência boa a qualquer momento, tenho certeza disso. Estamos atrás dessa vitória, numa busca incessante. Nem no Brasileiro nem na Copa do Brasil está nada definido", enfatizou.