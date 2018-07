Correção: Atlético-MG derrota o Fluminense e segue vivo

O Atlético Mineiro manteve mais viva do que nunca a esperança de conquistar o título do Campeonato Brasileiro ao derrotar de virada o líder Fluminense por 3 a 2, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Em um jogo eletrizante e com ótimas apresentações de ambos os times, os mineiros, que chegaram a 63 pontos contra 69 do rival, mostraram raça para arrancar a vitória aos 47 minutos do segundo tempo e agora torcem por outros tropeços da equipe carioca a seis rodadas do fim da competição.

O Atlético marcou aos 21 minutos do primeiro tempo. Júnior César pegou um rebote na entrada da área, mas sofreu falta. Ronaldinho Gaúcho cobrou com maestria, por cima da barreira, mas o árbitro baiano Jailson Macedo de Freitas apontou falta de Leonardo Silva na barreira do Fluminense e anulou o gol, provocando a revolta do time e torcida alvinegros.

O técnico do Atlético, Cuca, chegou a afirmar ao retornar do intervalo que foi preciso acalmar o time porque "o senhor Jailson deixou todo mundo nervoso". "Contra a gente estão anulando gol. Eles fizeram gol na mesma situação", disse Bernard, referindo-se à partida entre Fluminense e Vasco em 25 de agosto, pela 19.ª rodada, vencida pelo time tricolor por 2 a 1.

O Atlético só volta a jogar agora no próximo dia 31, uma quarta-feira, novamente no estádio Independência, onde recebe o Flamengo, às 21h50, pela 33.ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta, o Fluminense enfrenta o Coritiba, às 21 horas, no Engenhão.

O JOGO - Consciente da necessidade de vencer o Fluminense para manter um pouco mais de esperança de conquistar o título, o Atlético pressionou o adversário desde a saída. E os anfitriões conseguiram se impor durante toda a etapa inicial. Com exceção de Guilherme, que demorou um pouco a entrar no jogo, os mineiros apresentaram um futebol bem articulado e eficiente, que deu bastante trabalho para a defesa carioca.

E foi principalmente a excelente atuação do goleiro Diego Cavalieri que impediu os donos da casa de abrirem uma larga vantagem já no primeiro tempo. Na etapa inicial, o Atlético chegou a finalizar 14 vezes, cinco delas certas, contra apenas uma do Fluminense. Boas jogadas de Ronaldinho Gaúcho, além de ataques perigosos de Jô e Bernard, que chegaram a acertar a trave duas vezes em pouco mais de um minuto antes do intervalo, atazanaram a zaga tricolor. O lateral-direito Marcos Rocha também teve apresentação de destaque com boas chances para marcar.

Mas quem conseguiu mesmo alterar o placar foram os visitantes, já no segundo tempo, apesar de o Atlético ter voltado para o campo após o intervalo com a mesma imposição de jogo que marcou a etapa inicial da partida. Aos 10 minutos, o Fluminense conseguiu armar um rápido contra-ataque que parou nos pés de Fred. O atacante passou com precisão para Wellington Nem, que tocou de esquerda no canto do gol de Victor. O time ainda teve chance de ampliar logo depois com Thiago Neves, que recebeu de Deco, mas bateu em cima do arqueiro.

A vantagem do Fluminense parece ter dado ainda mais gás para a equipe alvinegra, que aumentou a pressão sobre o adversário. Mas, para desespero do time, a bola teimava em não entrar. Aos 16 minutos, Leandro Donizete chegou a acertar novamente a trave ao arriscar de fora da área. A sorte alvinegra só mudou aos 23, quando Ronaldinho Gaúcho disparou do meio de campo, ameaçou chutar, mas tocou para o lado para Jô encher o pé e igualar o marcador.

O empate não interessava para o Atlético e o time se manteve no ataque até que, aos 36 minutos, Bernard tirou Bruno da jogada e cruzou com precisão na cabeça de Jô, que marcou seu segundo na partida. Mas três minutos depois, a defesa alvinegra, que havia se apresentado muito bem ao longo de toda a partida, deu uma grande bobeada e deixou Fred livre para aproveitar um cruzamento rasteiro de Carlinhos e empatar novamente. Este foi o 16.º gol do centroavante tricolor, agora isolado na artilharia do Brasileirão.

O Atlético, porém, partiu novamente para cima do Fluminense e Jô chegou a desperdiçar um belo cruzamento cabeceando para fora aos 46 minutos. Um minuto depois, no entanto, Ronaldinho Gaúcho levantou de novo na área e, desta vez, o zagueiro Leonardo Silva aproveitou e fechou o placar.

"O Léo veio de trás e é um cara muito alto. Não teve como marcar", lamentou o lateral-esquerdo tricolor Carlinhos. "A vitória encurta a diferença de pontos. Agora, se eles (Fluminense) derem mais um tropeço e a gente continuando nessa pegada, temos tudo para seguir no nosso sonho", avaliou Ronaldinho Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 x 2 FLUMINENSE

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Júnior César (Leonardo); Pierre, Leandro Donizete, Guilherme (Neto Berola), Ronaldinho Gaúcho e Bernard (Richarlyson); Jô. Técnico: Cuca.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno Vieira, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho (Samuel), Diguinho, Deco (Wagner) e Thiago Neves (Rafael Sobis); Wellington Nem e Fred. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Wellington Nem, aos 10, Jô, aos 23 e aos 36, Fred, aos 40, e Leonardo Silva, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pierre e Júnior César (Atlético-MG); Deco, Carlinhos, Fred e Diguinho (Fluminense).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).