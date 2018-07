Correção: BH decreta feriado em dia de jogo do Brasil

O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB-MG), decretou feriado nesta quarta-feira na capital mineira por causa do jogo entre Brasil e Uruguai, pelas semifinais da Copa das Confederações, que acontece às 16 horas no Mineirão. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira.

De acordo com o comunicado, os órgãos públicos que prestam serviços essenciais vão funcionar normalmente, o que inclui a Defesa Civil de Belo Horizonte e o Grupo de Área de Risco. A Secretaria Municipal de Saúde vai regulamentar, através de uma portaria, o funcionamento dos serviços vinculados a ela, incluindo as UPAs e os postos de saúde. Já no caso de outros serviços indispensáveis à população, o funcionamento será definido pelos secretários municipais e dirigentes das entidades.

A partida entre Brasil e Uruguai será a terceira e última que Belo Horizonte recebe nesta edição da Copa das Confederações - anteriormente, a cidade sediou o triunfo da Nigéria por 6 a 1 sobre o Taiti e a vitória do México por 2 a 1 diante do Japão.

Em Belo Horizonte, há preocupação com a possibilidade de atos violentos na região do Mineirão por causa da manifestação que está marcada para esta quarta na cidade. O vencedor da partida entre Brasil e Uruguai se classifica para a final da Copa das Confederações, que será disputada no próximo domingo no Maracanã.