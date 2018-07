Correção: Com 1 a menos, Flamengo vence Corinthians

Mesmo jogando com um homem a menos desde o primeiro tempo, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, no primeiro confronto das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O gol foi marcado de pênalti, por Adriano, que levou a melhor por duelo com Ronaldo.

Com o resultado, o time carioca jogará pelo empate na próxima quarta, no Pacaembu, para chegar às quartas de final. Se fizer um gol, obrigará os corintianos a marcarem três. Os anfitriões, que perderam a invencibilidade no torneio, terão que vencer por dois gols de diferença ou devolver o placar do Maracanã para levar a decisão para os pênaltis.

O duelo entre as equipes mais populares do País foi muito prejudicado pela chuva, que caiu com grande intensidade no Rio e formou várias poças no gramado. Por isso, a primeira etapa só teve duas chances de gol: uma cabeçada de Chicão e um chute de Leonardo Moura, ambos para fora. No entanto, os corintianos saíram em vantagem com a expulsão de Michael, aos 36 minutos. O meia já tinha um cartão amarelo e recebeu o segundo ao acertar Dentinho por trás com um carrinho.

A chuva diminuiu no segundo tempo, que teve um pouco mais de qualidade devido à drenagem do gramado. O Corinthians teve chance de abrir o placar aos 4 minutos, quando Moacir recebeu belo passe de Dentinho e, de cara para o gol, bateu prensado com Bruno.

O Flamengo devolveu o susto carimbando o travessão aos 16, numa cobrança de falta de Juan. Três minutos depois, o sistema defensivo alvinegro ruiu com um pênalti infantil de Moacir em Juan. Adriano fez 1 a 0, mas não comemorou o gol. E o time carioca só não fez o segundo porque Júlio César fez milagre ao defender cabeçada à queima-roupa do Imperador após passe errado de Ralf.

O Corinthians ensaiou uma tímida reação e poderia ter empatado se Iarley não atrapalhasse Jorge Henrique numa cabeçada após grande jogada de Ronaldo pela esquerda. Foi a última do Fenômeno, substituído na sequência por Souza. E o time de Mano Menezes não criou mais nada a partir dali.

FICHA TÉCNICA:

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan; Rômulo, Maldonado (Toró), Williams (Fierro) e Michael; Vágner Love (Vinícius Pacheco) e Adriano. Técnico - Rogério Lourenço.

Corinthians - Júlio César; Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Danilo (Jorge Henrique); Dentinho (Iarley) e Ronaldo (Souza). Técnico - Mano Menezes.

Gols - Adriano, aos 20 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Carlos Amarilla (PAR).

Cartões amarelos - Michael, Roberto Carlos, Moacir, Fierro.

Cartão vermelho - Michael.

Local - estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).M