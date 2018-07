Correção: Com Kaká, Real Madrid vence na Copa do Rei

O Real Madrid confirmou nesta terça-feira o seu amplo favoritismo, venceu por 2 a 0 o Ponferradina, da terceira divisão espanhola, e deu grande passo para avançar às oitavas de final da Copa do Rei. Cristiano Ronaldo deixou o dele e manteve a média de um gol por jogo na temporada com a camisa madrilenha. O jogo de volta acontece daqui a uma semana, em Madri.

Da equipe que perdeu para o Barcelona no clássico de sábado, apenas três jogadores foram novamente titulares nesta terça-feira: Cristiano Ronaldo, Marcelo e Özil. Sérgio Ramos começou no banco de reservas e os demais nem relacionados para o jogo foram, ganhando descanso. Com isso, Kaká teve nova chance na equipe titular.

O técnico José Mourinho também aproveitou para observar alguns jogadores que têm atuado pouco no Campeonato Espanhol, casos de Adán, Varane, Albiol, Sahin, Altintop e Granero. Apesar do elenco recheado de estrelas, o Real teve dificuldades em sua estreia na Copa do Rei.

Tanto que o primeiro gol só saiu aos 29 minutos, quando Khedira cruzou e Callejón marcou de esquerda. Aos 23 do segundo tempo, Albiol recebeu o segundo amarelo, foi expulso, e colocou a vitória em risco. Kaká precisou sair para entrar Sérgio Ramos.

Mas aí Cristiano Ronaldo resolveu. Ele recebeu de Higuaín e fez o segundo, aos 30. Depois ele sairia para a entrada de Jesé, jovem promessa da base madrilenha que fez sua estreia como profissional.