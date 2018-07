Correção: Com liminar, 6 corintianos vão ao Pacaembu

Seis torcedores do Corinthians conseguiram uma liminar e ganharam o direito de assistir à partida contra o Millonarios no Pacaembu, pela Copa Libertadores, às 22 horas desta quarta-feira. A ordem judicial foi publicada durante a tarde no site do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A liminar se sobrepõe à decisão da Conmebol de vetar a presença de público na partida. Por causa da morte do jovem boliviano Kevin Espada, de 14 anos, o Corinthians terá de jogar todos os jogos da Libertadores com portões fechados.

Os torcedores que conseguiram a liminar são: Gerson Mendonça Neto, Armando Mendonça, Karina Mendonça, Milton Mendonça, Maurício Pimenta e Rodrigo Adura.

"Não questionamos a punição imposta pela Conmebol, mas essa medida fere o Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto do Torcedor", disse Armando Mendonça, que é advogado.

O Corinthians, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria dos Esportes do Município e representante da Conmebol já sabem da decisão e terão de liberar a entrada desses seis torcedores.

"Tínhamos comprado os ingressos pelo Fiel Torcedor há três meses, não podemos ser prejudicados por uma decisão posterior", disse Armando Mendonça, que tem certeza de que irá conseguir assistir à partida do estádio. Ele e os outros cinco torcedores compraram ingressos para cadeiras numeradas.