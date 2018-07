Correção: Copa das Confederações tem vendas reabertas

Começa nesta quinta-feira, a partir das 21 horas (horário de Brasília), uma nova fase da venda de ingressos para a Copa das Confederações, competição que acontecerá de 15 a 30 de junho, no Brasil. Segundo balanço da Fifa, depois da pré-venda (exclusiva para clientes do cartão de crédito Visa) e da primeira fase de comercialização, 52% das entradas já foram reservadas até agora. Para dois jogos da seleção brasileira, a estreia contra o Japão (em Brasília) e o clássico com a Itália (em Salvador), já não há mais bilhetes disponíveis.

Segundo o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, que participou diretamente da Suíça de uma videoconferência com jornalistas brasileiros nesta quinta-feira, 291.200 ingressos serão vendidos nesta nova fase, sendo 140 mil deles na categoria mais barata. Nas duas primeiras fases, foram reservadas 343.348 entradas.

A Fifa prefere a expressão "reservados" a "vendidos", já que ainda faltam as confirmações das compras, os pagamentos de fato, que serão feitos pelos bancos. Caso não haja confirmação, o ingresso volta para o sistema e pode ser vendido novamente. Por isso, Thierry Weil pediu aos torcedores que visitem diariamente o site da entidade, já que mesmo ingressos esgotados podem voltar a ficar disponíveis.

Na primeira fase, houve sorteio entre os pedidos que foram feitos. Os contemplados, segundo Thierry Weil, já foram informados por e-mail. A partir de agora, a compra é por ordem de chegada. Os ingressos podem ser comprados no site da Fifa.