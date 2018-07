Correção: Corinthians vira no final e vence na estreia

O Corinthians teve muito trabalho e precisou de um gol contra no final da partida para vencer o Mirassol, por 2 a 1, neste domingo, no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Xuxa havia aberto o placar para a equipe do interior, mas Elton, que fazia sua segunda partida pelo clube, e Dezinho, contra, definiram a virada corintiana.

Com o resultado, o atual campeão brasileiro conseguiu sua primeira vitória na temporada, depois de empatar com o Flamengo e perder da Portuguesa em partidas amistosas. Na próxima rodada, o Corinthians vai ao Vale do Paraíba, onde enfrenta o Guaratinguetá, nesta quarta-feira, às 22 horas. Já o Mirassol buscará a reabilitação diante da Catanduvense, no mesmo dia, em casa, às 17 horas.

O JOGO - A partida começou sem grandes emoções. O Corinthians dominava a posse de bola, mas foi o Mirassol que teve a primeira chance. Aos 10 minutos, Malaquias bateu cruzado e Júlio César fez boa defesa. No lance seguinte, resposta corintiana com Willian, que bateu de fora da área com perigo.

A boa oportunidade animou o time do Parque São Jorge, que foi para cima. Aos 24 minutos, Willian deu belo passe para Paulinho, que optou por cruzar para Emerson ao invés de bater para o gol. O atacante passou pela bola, que saiu pela linha de fundo, mas a arbitragem já marcava sua posição irregular. Era a melhor chance da partida até o momento.

Quando parecia que o Corinthians tomaria conta do jogo, o Mirassol cresceu e começou a envolver a zaga adversária com toques rápidos. Aos 28 minutos, Gilsinho aproveitou um rebote da defesa e bateu de fora da área, com perigo para Júlio César. No lance seguinte, a equipe do interior abriu o placar. Esley recebeu a bola pela esquerda e cruzou na cabeça de Xuxa. O meia mergulhou na entrada da pequena área, sozinho, e finalizou com precisão.

Com o Mirassol bloqueando o meio e Alessandro subindo pouco ao ataque, a única opção ofensiva do Corinthians era pelo lado esquerdo, com Fábio Santos. Mas o lateral não estava em dia inspirado e errou muitos cruzamentos no primeiro tempo. Assim, o time da casa foi para o intervalo em desvantagem.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Tite colocou Jorge Henrique no lugar de Willian e o Corinthians melhorou. Logo aos 6 minutos, Fernando Leal evitou o empate em cobrança de falta de Alex. Dez minutos depois, ele voltou a aparecer bem. Emerson recebeu boa bola dentro da área e só não empatou porque o goleiro impediu, com outra boa defesa.

Encurralado, o Mirassol se fechou na defesa e passou a apostar apenas nos contra-ataques. Em uma dessas oportunidades, Malaquias quase ampliou o placar, mas bateu à esquerda de Júlio César. Aos 23 minutos, o time do interior ficou com um menos: o volante Alex Silva foi expulso.

Com um a mais, Tite colocou o time para frente: tirou Alessandro e Paulo André, e colocou Danilo e Elton. As substituições deram certo e pouco tempo depois a equipe chegou ao empate. Aos 30 minutos, Liedson recebeu a bola dentro da área e ajeitou para Elton. O atacante, que fazia sua estreia oficial pelo clube, bateu na entrada da área para empatar o jogo. Foi o primeiro gol do jogador, que havia atuado apenas no amistoso da última quarta-feira, diante da Portuguesa, pelo Corinthians.

Aos 43 minutos, o Mirassol pagou o preço por tentar se mandar ao ataque com um a menos. Depois de uma chance perdida por Esley, o meia Alex puxou contra-ataque para o Corinthians e bateu cruzado da entrada da área. O zagueiro Dezinho tentou cortar a bola, que chegaria em Elton, mas acabou batendo contra a própria meta, marcando o segundo gol da equipe da casa e definindo o placar.

FICHA TÉCNICA:

Corinthians 2 x 1 Mirassol

Corinthians - Julio Cesar; Alessandro (Danilo), Paulo André (Elton), Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Alex; Emerson, Willian (Jorge Henrique) e Liedson. Técnico - Tite.

Mirassol - Fernando Leal; Eric, Matheus, Dezinho e Márcio Careca; Alex Silva, Sérgio Manoel, Gilsinho (Luciano Sorriso) e Xuxa; Malaquias (Acleisson) e Esley (Willian Simões). Técnico - Ivan Baitello.

Gols - Xuxa, aos 28 minutos do primeiro tempo. Elton, aos 30, e Dezinho (contra), aos 43 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Márcio Henrique de Góis.

Cartões amarelos - Willian, Alex Silva, Malaquias.

Cartão vermelho - Alex Silva.

Renda - R$ 469.563,00.

Público - 16.117 pagantes.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.