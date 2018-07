Correção: Cristiano Ronaldo iguala recorde de gols

O Real Madrid não ficou com o título espanhol desta temporada, mas mesmo assim já entrou para a história. Com mais dois gols neste domingo, o português Cristiano Ronaldo chegou a 38 na temporada e se tornou o maior artilheiro de uma mesma edição do Campeonato Espanhol, se igualando a Telmo Zarra e Hugo Sanchéz, que bateram a mesma marca em 1951 e 1990, respectivamente. Na última rodada, ele tem a chance de se isolar ao enfrentar o último colocado Almería, no Santiago Bernabéu.

Neste domingo, fora de casa, o Real Madrid fez 3 a 1 no Villarreal. Já o Barcelona não saiu de um empate sem gols com o La Coruña, no Camp Nou, na primeira partida depois de garantir o título.

Outro empate sem gols, no clássico de Valência, deu ao Valencia a vaga direta na Liga dos Campeões. O Villarreal tem assegurada a quarta posição, a uma rodada do fim da competição.

As vagas da Liga Europa também já estão definidas. São de Atlhetic de Bilbao, Atlético de Madrid e Sevilla. Só o time basco não venceu na rodada, empatando em 1 a 1 com o Málaga - Julio Baptista desta vez não marcou.

O Atlético de Madrid fez 2 a 1 no rebaixado Hércules, enquanto o Sevilla ganhou da Real Sociedad por 3 a 1. Kanouté marcou duas vezes.

Na última rodada, assim, a briga fica sendo apenas para fugir do rebaixamento. Sete times brigam contra apenas uma vaga, atualmente com o Zaragoza, que tem 42 pontos. Getafe, La Coruña (ambos com 43), Mallorca, Osasuna, Real Sociedad (todos com 44) e Levante (45) ainda correm risco.