Correção: Diogo desfalca Santos por 2 meses

Com uma lesão nas costas, o atacante Diogo desfalcará o Santos pelo menos pelos próximos dois meses e provavelmente perderá toda a fase final da Copa Libertadores. Um exame de imagem apontou uma fratura de stress na vértebra L5 do jogador, conforme informou nesta sexta-feira o departamento médico do clube.

Diogo havia tido diagnosticada uma lombalgia na véspera do jogo contra o Bragantino, em meados de março. Após 20 dias fora de combate, ele voltou contra o Cerro Porteño, na quinta-feira passada, no Paraguai, mas aguentou menos de 30 minutos e voltou a sentir dores na região das costas.

O departamento médico do Santos, em avaliação conjunta com um médico especialista, decidiu então afastar o jogador por dois meses. "Apesar da lesão, o atleta poderá realizar atividades aeróbicas sem impacto e exercícios de fortalecimento muscular durante o período de afastamento. No final destes dois meses, iremos realizar novos exames de imagem para confirmar a cicatrização da lesão", explicou Maurício Zenaide, médico santista.

Como joga na quarta-feira contra o América do México, o Santos apenas tem até a próxima segunda-feira para fazer até três mudanças na lista de inscritos para a Libertadores. Diogo deverá dar lugar a Tiago Alves. Robson, que tem pré-contrato com o Avaí, sairá para a entrada de Felipe Anderson. Os dois jovens estão com a seleção brasileira sub-18 na Europa e se reapresentam em Santos entre terça e quarta-feira da próxima semana.