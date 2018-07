Dunga se reúne com Micale para 'alinhar' trabalho de seleções

Em mais uma reunião de planejamento da seleção brasileira, visando à Olimpíada, o técnico Dunga se reuniu nesta quarta-feira com Rogério Micale, treinador da base, na sede da CBF. Os dois treinadores discutiram métodos de trabalho e estilo de jogo, na tentativa de "alinhar" a forma de jogar das duas seleções.

"Foi uma reunião muito importante. Conversamos sobre nomes, método de treinamentos, os próximos jogos. Vamos buscar alinhar o estilo de jogo da Olímpica com o da Principal para termos uma uniformidade. Claro, sempre respeitando a individualidade de cada grupo e cada jogador", afirmou Dunga.

A um ano dos Jogos Olímpicos, o treinador começará a se dividir entre o time principal e o olímpico. Ele será o comandante da seleção no Rio. Rogério Micale, que liderou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, só vai assumir a equipe olímpica quando as duas seleções tiverem compromissos nas mesmas datas. Dunga, aí, dará prioridade para o time principal.

"Foi um dia bem proveitoso. Conversamos bastante, vimos alguns vídeos e falamos sobre o planejamento. O Dunga tem um entendimento muito grande de futebol e isso ficou mais claro ainda neste encontro. Fico feliz em poder ajudar neste processo. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar", declarou Micale, que levou o Brasil à medalha de bronze no Canadá.

Também participaram da reunião o coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, e o auxiliar Andrey Lopes. Os próximos compromissos das seleções serão em setembro. Dunga comandará o time principal em amistosos contra a Costa Rica, dia 5, em Nova Jersey, e contra os Estados Unidos, no dia 8, em Foxborough, enquanto Micale vai liderar a equipe olímpica diante da França, em Le Mans, na casa do adversário, também no dia 8.

Para estes duelos, Dunga fará convocação no dia 13, na próxima semana. Um dia depois a lista do time olímpico será divulgado pelo site da CBF.