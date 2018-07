Correção: Edu Dracena voltará ao Santos contra a Lusa

Recuperado de um tendinite no joelho direito, o zagueiro Edu Dracena irá voltar ao time do Santos no jogo deste sábado, contra a Portuguesa, às 18h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador teve o seu retorno ao time confirmado pelo técnico interino Claudinei Oliveira nesta sexta-feira, após treinamento realizado no CT Rei Pelé.

"Nada mais justo que ele volte, porque saiu por problemas físicos", disse o treinador, justificando a volta do experiente defensor, que está sem jogar desde 5 de junho, quando o Santos visitou o Criciúma e perdeu por 3 a 1. Por causa do problema, ele ficou fazendo tratamento durante a paralisação do Brasileirão motivada pela Copa das Confederações e não treinou com o restante do elenco santista.

Mas, ao mesmo tempo que terá Dracena novamente, o Santos não poderá contar com o volante Arouca. O jogador sofreu um edema na coxa esquerda na partida contra o Crac-GO, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, será substituído por Alan Santos diante da Lusa.

Já o meia Montillo não treinou nesta sexta por causa de um pancada que tomou no rosto. Com o local inchado, ele foi apenas poupado da atividade desta manhã no CT Rei Pelé, na qual Pedro Castro acabou escalado no lugar do argentino por Claudinei Oliveira. O meio-campista, porém, está confirmado no jogo deste sábado. "Ele não treinou apenas por uma precaução", avisou o interino.

Desta forma, o Santos deve ir a campo neste sábado com a seguinte formação titular: Aranha; Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo; Alan Santos, Cícero, Leandrinho e Montillo; Neilton e Willian José.