Correção: Fábio Santos será operado e para 6 semanas

O Corinthians divulgou nota oficial na tarde desta terça-feira para confirmar que o lateral-esquerdo Fábio Santos precisará passar por uma cirurgia no púbis e desfalcará o time por um período estimado de cerca de seis semanas.

O clube informou que o procedimento cirúrgico será realizado nesta quarta-feira, mesmo dia em que a equipe corintiana enfrentará a Ponte Preta, às 21h50, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fábio Santos defendeu o Corinthians pela última vez no domingo, quando foi substituído por Igor no intervalo do jogo contra o Goiás, no Pacaembu, após voltar a reclamar de dores no púbis. Antes disso, ele desfalcou o time nas partidas contra Náutico e Botafogo.

Caso o período estimado de recuperação se confirme, Fábio Santos só deverá ficar à disposição de Tite no início de novembro, já na reta final da competição nacional, na qual o time fará apenas dois jogos em dezembro.

O desfalque a longo prazo do titular abre espaço para o garoto Igor, de apenas 21 anos, seguir atuando na lateral esquerda da equipe, que neste final de temporada também mira a conquista do título da Copa do Brasil, torneio em que enfrentará o Grêmio nas quartas de final.