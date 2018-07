Correção: Freiburg vence e mira Liga dos Campeões

O Freiburg segue sonhando com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Nesta sexta-feira, o time venceu o Hannover por 3 a 1, diante de sua torcida, e se manteve na briga pelas primeiras posições do Campeonato Alemão.

Ao abrir a 29ª rodada com vitória, o Freiburg chegou aos mesmos 45 pontos do Schalke, mas permaneceu no quinto lugar, porque o rival leva vantagem nos critérios de desempate. No Alemão, o quarto colocado conquista lugar na fase preliminar da Liga dos Campeões, enquanto os três primeiros entram direto na fase de grupos.

Já o Hannover estacionou nos 38 pontos, no nono lugar da classificação. Apesar do revés, o time ainda tem chances de entrar na zona de classificação da Liga Europa. Pelas regras da competição nacional, o quinto e o sexto colocado garantem vaga no torneio europeu.

Nesta sexta, o Freiburg contou com uma ajuda da defesa rival para abrir o placar aos 24 minutos de jogo. Christian Schulz mandou contra as próprias redes e deixou os anfitriões em vantagem. Mas Konstantin Rausch buscou o empate para o Hannover, aos 36.

O time da casa, no entanto, voltou a liderar o placar antes do intervalo. Max Kruse anotou o segundo do Freiburg aos 44 minutos. No segundo tempo, Jonathan Schmid fechou o placar e confirmou a vitória dos anfitriões aos 27.

Na próxima rodada, a 30ª do Alemão, o Freiburg vai visitar o Stuttgart no domingo, dia 21. O Hannover terá pela frente o Bayern de Munique, campeão por antecipação, no sábado, em casa.