Correção: Inter faz treino fechado para jogo de quinta

Sem o técnico Paulo Roberto Falcão, dispensado na segunda-feira, o Internacional deu sequência ao trabalho de preparação para o jogo contra o Avaí, marcado para quinta, em Florianópolis, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o técnico interino Osmar Loss comandou um treino fechado no gramado principal do Beira-Rio com a equipe reforçada.

Diante do Avaí, o Internacional poderá contar com o volante Tinga e o meia Andrezinho, ambos recuperados de lesões. Além disso, o meia-atacante Zé Roberto, que cumpriu suspensão automática na derrota por 3 a 0 para o São Paulo, volta a ficar à disposição.

O Internacional ainda fará um treinamento, na manhã de quarta-feira, antes do confronto com o Avaí, quando Osmar Loss deverá definir a equipe titular. Com três derrotas seguidas, que causaram a demissão de Falcão, o time gaúcho está em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Enquanto isso, a diretoria trabalha para definir o nome do novo treinador.