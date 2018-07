Correção: Kaká fica fora de jogo do Real na Copa do Rei

Se na seleção brasileira Kaká vinha começando a recuperar o seu espaço sob o comando do agora demitido Mano Menezes, no Real Madrid ele segue sofrendo para conseguir atuar na equipe dirigida por José Mourinho. Reserva do time, desta vez o meia foi descartado até da lista de relacionados pelo técnico português para o duelo desta terça-feira contra o Alcoyano, da terceira divisão espanhola, no Santiago Bernabéu, pela Copa do Rei.

O comandante convocou 16 atletas para a partida e já anunciou que dará espaço a vários jogadores da base do clube no duelo, depois de o Real Madrid ter goleado o modesto rival por 4 a 1, fora de casa, no jogo de ida desta fase da Copa do Rei. Naquela ocasião, Kaká chegou a marcar um gol e deu uma assistência para Benzema balançar as redes.

O meia brasileiro acabou sendo descartado desta partida desta terça após ter atuado por 45 minutos na rodada passada do Campeonato Espanhol, no último sábado, quando o Real Madrid foi derrotado pelo Betis por 1 a 0, fora de casa. E, antes disso, Kaká não jogou nos dois confrontos anteriores da equipe madrilenha.

A partida desta terça valerá uma vaga nas oitavas de final e Mourinho já avisou que os meio-campistas José Rodríguez e Cheryshev, o defensor Nacho e o atacante Morata, todos da equipe B do Real, serão titulares diante do Alcoyano.

O treinador, porém, confirmou Cristiano Ronaldo, Benzema, Özil, Modric e Di María entre os relacionados para este confronto. Já nomes como os de Casillas, Khedira, Xabi Alonso e Sergio Ramos foram descartados do duelo.

Confira os relacionados do Real Madrid para o jogo desta terça:

Goleiros: Adán e Jesús.

Defensores: Varane, Coentrão, Ricardo Carvalho, Albiol e Nacho.

Meio-campistas: Özil, Modric, Callejón, Di María, José Rodríguez e Cheryshev.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Benzema e Morata.S