Correção: Luís Fabiano passa por cirurgia e adia estreia

O atacante Luís Fabiano precisará passar por uma cirurgia no tendão da parte posterior da coxa direita, adiando a sua estreia no São Paulo. Os médicos do clube não quiseram dar um prazo, mas a previsão é de que ele volte a treinar em um mês - depois disso, ainda precisará recuperar a forma física para, enfim, poder jogar.

Quando foi contratado pelo São Paulo no dia 11 de março, por 7,6 milhões de euros, Luís Fabiano já estava com uma contusão no tendão da coxa direita, na região do joelho, sofrida em jogo do Sevilla. Para ajudar na recuperação, a diretoria são-paulina chegou a mandar um fisioterapeuta para a Espanha, enquanto o jogador não mudava para o Brasil.

Desde que foi apresentado pelo São Paulo, no final de março, Luís Fabiano chegou a marcar sua estreia duas vezes, em jogos da Copa do Brasil, mas foi obrigado a adiar por causa das dores no tendão. Dessa vez, ele treinou durante a semana e havia a expectativa de que pudesse jogar na abertura do Brasileirão. As dores, porém, voltaram a aparecer. Assim, os médicos optaram pela cirurgia, que será realizada ainda nesta sexta-feira.

Segundo o médico do São Paulo, José Sanchez, Luís Fabiano passará por uma "raspagem" na fibrose que se formou no tendão - ele chamou de "limpeza cirúrgica". E a previsão é de que o atacante de 30 anos fique pelo menos um mês afastado dos treinos, prazo que ainda pode ser aumentado.