Correção: Maradona briga com torcedores em Dubai

O astro Diego Maradona se envolveu em nova confusão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde é o técnico do Al Wasl. Na noite de quinta-feira, o ex-jogador argentino precisou ser contido por seguranças após pular o alambrado para brigar com torcedores rivais, que insultavam esposas e noivas dos jogadores do seu time.

Maradona chamou de "covardes" os torcedores do Al Shabab, que ofenderam as mulheres durante a derrota de 2 a 0 da sua equipe para o time dirigido pelo brasileiro Paulo Bonamigo. As mulheres foram escoltadas pela polícia para sair do estádio. De acordo com a imprensa local, ninguém se feriu durante o incidente.

Contratado em maio de 2011 pelo Al Wasl, Maradona assinou acordo por dois anos e já se envolveu em vários incidentes nos Emirados Árabes Unidos. Ele teve desentendimentos com treinadores rivais e viu seu goleiro ser suspenso por 17 partidas após agredir um técnico adversário. O seu time está em quinto lugar no torneio nacional do país.