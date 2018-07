Correção: Muriel traça Libertadores como meta no Inter

O goleiro Muriel vive um ano especial no Internacional. Além da possibilidade de disputar a sua primeira Copa Libertadores como titular pela primeira vez, ele ganhou neste início de temporada a companhia do irmão Alisson, também goleiro, que foi promovido das categorias de base coloradas para ser o quarto goleiro do elenco em 2012.

Por mais que o clube tenha traçado como objetivo para a temporada a conquista do título da Copa Libertadores, Muriel lembra da necessidade de passar pela fase preliminar, quando vai ter o Once Caldas pela frente. "Temos a meta de conquistar o titulo da Libertadores, mas inicialmente precisamos conseguir a classificação para a fase de grupos."

No ano passado, Renan e Lauro se revezaram no gol do Inter durante a Libertadores. No título de 2010, Pato Abbondanzieri era o titular. Em ambas as ocasiões Muriel fazia a função de terceiro goleiro. Nesta temporada ele terá a possibilidade de entrar em campo pela primeira vez na competição.

"Fico muito feliz de ter a possibilidade de jogar a Libertadores. Já tive a experiência de viajar junto no ano passado, fazia os aquecimentos no campo e já sentia uma vontade de atuar nessa competição que tem um clima diferente. Vou dar o meu máximo para ajudar o Inter a chegar ao título", garantiu.

TREINO - O Inter viaja no início da noite para Gramado, na Serra Gaúcha, onde vai realizar a pré-temporada. Pela manhã, o elenco treinou no Beira-Rio e, diferentemente do usual, mal os jogadores se reapresentaram e já trabalham com bola. Após realizarem exames de sangue, os atletas foram para o gramado e fizeram um trabalho de toques rápidos e movimentação em espaço reduzido, comandado pelo auxiliar técnico Ivan Izzo. À tarde, os jogadores fazem treino físico.