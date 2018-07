Correção: Náutico demite Zé Teodoro após derrota

O técnico Zé Teodoro não resistiu a mais um resultado negativo do Náutico. Na noite de quarta-feira, após a derrota do time pernambucano por 3 a 0 para o Criciúma, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador foi demitido pela diretoria do lanterna do torneio nacional.

A passagem de Zé Teodoro no comando do Náutico durou apenas sete partidas. No Campeonato Brasileiro, com o treinador, o time pernambucano conquistou apenas uma vitória, acumulando cinco derrotas e um empate, com aproveitamento de apenas 19%. Assim, o Náutico está na lanterna do torneio nacional, com oito pontos somados em 12 rodadas.

Zé Teodoro foi o quarto técnico a dirigir o Náutico em 2013. O time pernambucano começou o ano sob o comando de Alexandre Gallo, que optou por deixar a equipe para assumir a coordenação das categorias de base da seleção brasileira. Depois, o time pernambucano foi treinado por Vágner Mancini e Silas, que foi sucedido por Zé Teodoro.

Com passagens por Palmeiras Goiás e Bahia, Jorginho é o principal favorito a substituir Zé Teodoro no comando do time pernambucano. Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Náutico volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai encarar o Fluminense na Arena Pernambuco, pela 15ª rodada.