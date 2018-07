Correção: No Flamengo, Angelim projeta título invicto

De volta ao time titular do Flamengo, Ronaldo Angelim está confiante no título do Campeonato Carioca. O zagueiro quer ver o time levar a Taça Rio, o segundo turno do Estadual, e se sagrar campeão carioca de forma invicta.

"Temos o objetivo de ser campeão carioca invicto. Sabemos que vai ser difícil, mas vamos fazer de tudo para conseguir isto", avisa Angelim, que será titular na última rodada, diante do Macaé, no sábado.

"O jogo vale a invencibilidade e a primeira colocação. Os jogadores que entrarem vão querer defender essa invencibilidade", diz, descartando qualquer falta de motivação dos atletas do Flamengo, já classificado para a semifinal. Angelim entrará no lugar de David, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Para o defensor, o segredo do Flamengo para manter a invencibilidade no Estadual é a regularidade. "Temos o time mais regular da competição até o momento. O Flamengo não deu uma goleada, os outros times já deram várias goleadas, mas o Flamengo sempre está vencendo ou empatando os jogos. Nós fazemos poucos gols, mas quase não tomamos. Temos uma equipe equilibrada que sabe se defender e atacar na hora certa", analisa.