Correção: Olympique goleia Nice e reassume liderança

O Olympique de Marselha ficou apenas algumas horas fora da liderança do Campeonato Francês. Neste domingo, a equipe derrotou o Nice por 4 a 1, em casa, e reassumiu a ponta, com 62 pontos, na partida que encerrou a 32ª rodada da competição nacional. Derrotado, o Nice está na 16ª posição, com 36 pontos.

Jogando em casa, o Olympique de Marselha mostrou que não sentiu a pressão por ter sido ultrapassado mais cedo pelo Auxerre, que havia batido o Nancy por 1 a 0, fora de casa, também neste domingo. Assim, abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, com Kone.

O Olympique de Marselha manteve o domínio na etapa final e ampliou o placar com facilidade. Mbia, aos sete, Valbuena, aos 25, e Diawara, aos 28 minutos, fizeram 4 a 0 para o líder do Campeonato Francês, dois pontos à frente do Auxerre. Aos 45 minutos, Fae diminuiu para o Nice.